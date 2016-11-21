Saklamak yok

Okan Bayülgen'in eski eşi ve kızı İstanbul'un annesi Şirin Ediger, önceki akşam yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Cihan Ayger'le Asmalımescit'teydi. Soho House'da geç saatlere dek eğlenen ikili, çıkışta aşka gelip birbirlerine uzun uzun sarıldı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, "Artık, ilişkilerini gizlemiyorlar" dedirtti.