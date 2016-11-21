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Sahnede doğuracak

Sahnede doğuracak
Oğluna 7 aylık hamile , önceki gün sahne performansıyla parmak ısırttı. Müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu'yla Çorum AHL Park'ta sahne alan ve AVM'de izdiham yaratan ünlü popçuya, hamilelik dolayısıyla büyüyen karnı engel olmadı. Bir saniye dahi yerinde durmayan Gülşen'in bu enerjik halini görenler "Bu gidişle sahnede doğuracak" dedi.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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