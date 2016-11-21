Şahane yatırım

Komedyenler arasındaki sanat aşkı büyüyor. Kazandığını değerli sanatçıların tablolarına yatıran Cem Yılmaz'ın ardından Şahan Gökbakar da önceki gün Antik A.Ş.'nin düzenlediği bir müzayedeye katıldı. 170 eserin satışa sunulduğu müzayedeyi sonuna kadar takip eden Gökbakar, sanatçı Kemal Önsoy'un 1954yapımı 'Güneş' isimli yağlıboya eserini satın aldı. Şahan Gökbakar, "Tabloyu ben almadım" dese de ünlü komedyenin, açık arttırma için bir arkadaşını görevlendirip esere 120 bin lira ödediği söyleniyor.
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