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Şahane yatırım

Komedyen , önceki gün bir müzayedede Kemal Önsoy’un ‘Güneş’ isimli eserini 120 bin liraya satın aldı.

Şahane yatırım
Komedyenler arasındaki sanat aşkı büyüyor. Kazandığını değerli sanatçıların tablolarına yatıran Cem Yılmaz'ın ardından Şahan Gökbakar da önceki gün Antik A.Ş.'nin düzenlediği bir müzayedeye katıldı. 170 eserin satışa sunulduğu müzayedeyi sonuna kadar takip eden Gökbakar, sanatçı Kemal Önsoy'un 1954 yapımı 'Güneş' isimli yağlıboya eserini satın aldı. , "Tabloyu ben almadım" dese de ünlü komedyenin, açık arttırma için bir arkadaşını görevlendirip esere 120 bin lira ödediği söyleniyor.

AYDIN HAMZA
Etiketler:
  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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