Öpmeye doyamadı

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Şükran Ovalı ve Caner Erkin, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki Demet Akalın konserinde aşka geldi. Erkin, sevgilisini konser boyunca öpücüklere boğdu. Ünlü futbolcu duygusal parçalarda sevgilisinin gözlerine aşkla bakarken ikili, "Maşallah" dedirtti.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Gazete
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