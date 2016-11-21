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‘O çirkin karşıma çıkmasın'

, Altın Kelebek töreninde eski eşi Sibel Can’ın kilolarıyla dalga geçen Okan Bayülgen için ‘Ruh hastası’ dedi ve ona böyle seslendi.

‘O çirkin karşıma çıkmasın
Ünlü oyuncu Hakan Ural, Altın Kelebek'te eski eşi Sibel Can'ın kilolarıyla ilgili seviyesizce espri yapan Okan Bayülgen'e verdi veriştirdi. Üzüntüsünü "Okan'ın benim gibi 3 çocuk annesi bir kadına yaptığı bu espri yakışmadı" diyerek ifade eden Can'ın aksine Ural, şu sözleriyle sözde şovmeni topa tuttu:

'ONU 3 METRE ZIPLATIRIM!'
"Okan, kontrolünü kaybeden, psikolojisi iyi olmayan bir adam. Yaptığı gaflarla 4. köprü yapılır! Sen, Sibel'in kilolarına ahlaksızca dil uzatıyorsun ama biz senin saçından, jest ve mimiklerinden başlasak sabah olur. Okan'ı bir psikoloğa götürsek 'Hakan Bey, yapacak bir şey yok, 5 yıl gecikmişsiniz' der. Adam psikolojik olarak hasta! Hala avam bir şekilde espri yapmaya devam ediyor." , Bayülgen'e şöyle de gözdağı verdi: "Beni gördüğü yerde geri geri gitmesi lazım. Sibel'e yaptığı bu espriyi bana yapmış olsaydı, Okan'ı minimum 3 metre zıplatırdım."
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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