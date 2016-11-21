‘O çirkin karşıma çıkmasın'

Ünlü oyuncu Hakan Ural, Altın Kelebek'te eski eşi Sibel Can'ın kilolarıyla ilgili seviyesizce espri yapan Okan Bayülgen'e verdi veriştirdi. Üzüntüsünü "Okan'ın benimgibi 3 çocuk annesi bir kadına yaptığı bu espriyakışmadı" diyerek ifade eden Can'ın aksine Ural, şu sözleriyle sözde şovmeni topa tuttu:
'ONU 3 METRE ZIPLATIRIM!' "Okan, kontrolünü kaybeden, psikolojisiiyi olmayan bir adam. Yaptığı gaflarla4. köprü yapılır! Sen, Sibel'in kilolarınaahlaksızca dil uzatıyorsun ama biz seninsaçından, jest ve mimiklerinden başlasaksabah olur. Okan'ı bir psikoloğagötürsek 'Hakan Bey, yapacak birşey yok, 5 yıl gecikmişsiniz' der.Adam psikolojik olarak hasta! Halaavam bir şekilde espri yapmayadevam ediyor." Hakan Ural,Bayülgen'e şöyle de gözdağı verdi:"Beni gördüğü yerde geri gerigitmesi lazım. Sibel'e yaptığıbu espriyi bana yapmışolsaydı, Okan'ı minimum 3metre zıplatırdım."
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