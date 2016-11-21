Nafaka iptal davası!

Yazar Tuğba Sarıünal’la geçen yıl anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, mahkemenin hükmettiği 5 bin liralık yoksulluk nafakasının kaldırılması için dava açtı. Mahkeme talebi reddetti....
İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla dava açan Sinan Çalışkanoğlu'nun dava dilekçesindeki iddialara göre çift 11 Eylül 2015 tarihinde boşandı. Mahkeme Sinan Çalışkanoğlu'nun Tuğba Sarıünal'a 5 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmetti. Ancak mesleği oyunculuk olan Çalışkanoğlu'nun geçen bir yıllık süreçte nafaka ödemesi imkânsız hale geldi. Çünkü Çalışkanoğlu kendisine teklif edilmiş bir oyunculuk projesine imza atmadı. Buna karşın davalı Tuğba Sarıünal mesleki kariyerinde maddi anlamda Sinan Çalışkanoğlu'ndan daha iyi bir konuma geldi. Tuğba Sarıünal'a ödenen 5 binliralık yoksulluk nafakasıSinan Çalışkanoğlu içinkülfet oluşturdu. Ödenen nafakayla Sarıünal'ın hayat standardının fazlasıyla üstüne çıktığı ve Sarıünal'ın haksız zenginleşmeye sebebiyet verdiği belirtildi. Sinan Çalışkanoğlu, eski eşinin kendi kazancı ile yaşamını devam ettirebilecek ve geçimin misli ile sağlayabilecek bir durumda olduğunu ifade etti. Davanın ilk duruşması iki hafta önce görüldü. Mahkeme tedbir nafakasının durdurulmasının talebinin reddine karar verdi. Duruşma davetiyesinin Tuğba Sarıünal'a tebliğ edilemediğini belirten mahkeme, bir dahaki duruşma için yeni davetiye çıkartılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
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