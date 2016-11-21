Lal geldi Ahu kaçtı

Komedyen Cem Yılmaz'ıneski eşi Ahu Yağtu ile eski aşkıLal Dedeoğlu, Bebek'te köşekapmaca oynuyor. Geçen yılınbaşında Küçük Bebek Caddesi'nde'AuVintage' adlı butiğini açanYağtu, aynı sokağa Dedeoğlu dakafe açınca radikal bir karar aldı.
KÖŞE KAPMACA...
Eski manken, mağazasını başkabir yere taşımak için kapattı. LalDedeoğlu'nun mağazasının üç binaötesine kafe açmasından rahatsızolan Ahu Yağtu'nun, "Lal Dedeoğlu,buraya kafe açınca gazeteciler süreklibutiğimin etrafında olacak. Ben özelhayatımla değil, işimle gündemegelmek istiyorum. O yüzdentaşınıyorum" dediği öğrenildi.
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