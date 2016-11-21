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Lal geldi Ahu kaçtı

Cem Yılmaz’ın eski aşkı Lal Dedeoğlu’nun butiğinin 3 bina ilerisine kafe açtığını gören , dükkanını taşıma kararı aldı!

Lal geldi Ahu kaçtı
Komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu ile eski aşkı Lal Dedeoğlu, Bebek'te köşe kapmaca oynuyor. Geçen yılın başında Küçük Bebek Caddesi'nde 'AuVintage' adlı butiğini açan Yağtu, aynı sokağa Dedeoğlu da kafe açınca radikal bir karar aldı.

KÖŞE KAPMACA...
Eski manken, mağazasını başka bir yere taşımak için kapattı. Lal Dedeoğlu'nun mağazasının üç bina ötesine kafe açmasından rahatsız olan 'nun, "Lal Dedeoğlu, buraya kafe açınca gazeteciler sürekli butiğimin etrafında olacak. Ben özel hayatımla değil, işimle gündeme gelmek istiyorum. O yüzden taşınıyorum" dediği öğrenildi.

AYDIN HAMZA
Etiketler:
  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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