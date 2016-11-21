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İrem tesellisi

İrem tesellisi
Eşi Demet Şener'le boşanma sürecine giren İbrahim Kutluay, teselliyi çocuklarında arıyor. 11 yıllık eşi ihanet iddiasıyla boşanma davası açınca sarsılan Kutluay, önceki gün Bebek'teydi. 10 yaşındaki kızı İrem'le görüntülenen eski basketbolcunun keyfi yerindeydi. Kızıyla sohbet eden , İrem'in elinden pasta yedi. Eski basketbolcu, boşanma süreciyle ilgili sorular karşısında ise suskun kalmak istedi.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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