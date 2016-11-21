İntikam peşinde

Sosyetik güzel CeylanÇapa'nın eski aşkıSerkan Uçar'dan "Böylede nispet olmaz ki" dedirtecekbir hamle geldi. Oğlu Eymen'inannesi Ece Erken'den geçenyıl boşandıktan sonra aşkı,Çapa'da bulan genç galericiyeÇapa Ailesi karşı çıkmıştı.Sosyetik güzel, başlarda aşkınınarkasında dursa da şiddetlikavgalar ilişkiyi bitirdi ve CeylanÇapa, "O çocuk senin dengindeğil" diyen ailesine hak verdi.
YOKSA 'SARI KEDİ' Mİ?
Çapa'yla ilişkileri 1 yıldolmadan biten Uçar da öncekiakşam sürpriz bir isimlegörüntülenerek eskiaşkından intikamınıaldı. Genç galerici,Çapa Ailesi'ninyakın dostu olan yapımcıPelin Akat'la Harbiye'deki'Klein' adlı mekana girerkenobjektiflere takıldı. Uçar'ınbaşta Çapa Ailesi olmak üzereherkesi şaşkına çevirecek buhareketi "Serkan'dan aileboyu intikam" dedirtti. 27yaşındaki Uçar'ın ŞebnemÇapa'nın arkadaşı Pelin Akat'lagörüntülenmesi "Yeni biraşk mı?" sorusunu da akıllaragetirdi. Uçar'ın 44 yaşındakiyapımcıyla daha önce de aynımekana gittiği ve hatta CeylanÇapa-Serkan Uçar aşkının daPelin Akat yüzünden bittiğiiddia edildi. Önceki gece deAkat'la geç saatlere dek samimibir şekilde eğlendiği iddiaedilen Uçar'a Çapa'dan nasılbir karşılık geleceği ise merakkonusu oldu...
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