İntikam peşinde

Sosyetik güzel Ceylan Çapa'nın eski aşkı Serkan Uçar'dan "Böyle de nispet olmaz ki" dedirtecek bir hamle geldi. Oğlu Eymen'in annesi Ece Erken'den geçen yıl boşandıktan sonra aşkı, Çapa'da bulan genç galericiye Çapa Ailesi karşı çıkmıştı. Sosyetik güzel, başlarda aşkının arkasında dursa da şiddetli kavgalar ilişkiyi bitirdi ve Ceylan Çapa, "O çocuk senin dengin değil" diyen ailesine hak verdi.



YOKSA 'SARI KEDİ' Mİ?

Çapa'yla ilişkileri 1 yıl dolmadan biten Uçar da önceki akşam sürpriz bir isimle görüntülenerek eski aşkından intikamını aldı. Genç galerici, Çapa Ailesi'nin yakın dostu olan yapımcı Pelin Akat'la Harbiye'deki 'Klein' adlı mekana girerken objektiflere takıldı. Uçar'ın başta Çapa Ailesi olmak üzere herkesi şaşkına çevirecek bu hareketi "Serkan'dan aile boyu intikam" dedirtti. 27 yaşındaki Uçar'ın Şebnem Çapa'nın arkadaşı Pelin Akat'la görüntülenmesi "Yeni bir aşk mı?" sorusunu da akıllara getirdi. Uçar'ın 44 yaşındaki yapımcıyla daha önce de aynı mekana gittiği ve hatta Ceylan Çapa-Serkan Uçar aşkının da Pelin Akat yüzünden bittiği iddia edildi. Önceki gece de Akat'la geç saatlere dek samimi bir şekilde eğlendiği iddia edilen Uçar'a Çapa'dan nasıl bir karşılık geleceği ise merak konusu oldu...



DOĞAN SAVAŞ

