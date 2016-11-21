'TUVALETİNE GERİ DÖN'

Schaefer, Akkaya'ya şöyle yüklendi: "Gergin hanım, 'Geçmişte olanları unutmadık' diyorsunuz ya ben de sizin evlilik dışı çocuk yaptığınız kişiden dayak yediğiniz, alkollü araç kullanırken yakalandığınız, kameralara küfredip evinizde çişinizi yapmak istediğiniz günleri unutmadım. Size tuvaletinize geri dönmenizi öneriyorum."



'NE GİBİ BİR SIFATIN VAR!'

Güzel mankenin hedefindeki bir diğer isim Helin Avşar'dı. Schaefer, "TV 360'daki hanım, çok sevdiğim bir ünlünün kardeşi veya kızı olmaktan başka ne sıfatınız var? Tuvalet skandalınızı da unutmuyorum! Benim annem hep yanımdaydı, kumar oynamak için Kıbrıs'ta değildi" diyerek Avşar'a merhum annesi üzerinden taş attı.



'KONUŞACAK SON KİŞİSİN '

Şebnem Schaefer, Serengil için de şöyle dedi: "Yeşilçam yıldızının kızı olmaktan, 20 yıl önceki diziniz, köpekleriniz, intihar girişiminiz, hizmetçi skandalınız, Gülben Ergen ve Ebru Gündeş'e sataşmalarınızdan başka ne özelliğiniz var? Konuşacak son kişi sizsiniz!" Şimdi gözler, eski mankenin bombaladığı bu 3 ünlü isimde...



