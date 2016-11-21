'TUVALETİNE GERİ DÖN' Schaefer, Akkaya'ya şöyle yüklendi: "Gerginhanım, 'Geçmişte olanları unutmadık' diyorsunuz ya ben de sizin evlilikdışı çocuk yaptığınızkişiden dayak yediğiniz, alkollü araç kullanırken yakalandığınız, kameralaraküfredip evinizde çişiniziyapmak istediğinizgünleri unutmadım.Size tuvaletinize geridönmenizi öneriyorum."
'NE GİBİ BİR SIFATIN VAR!' Güzel mankenin hedefindeki bir diğer isim Helin Avşar'dı. Schaefer, "TV 360'daki hanım, çoksevdiğim bir ünlününkardeşi veya kızı olmaktanbaşka ne sıfatınız var? Tuvalet skandalınızı da unutmuyorum! Benimannem hep yanımdaydı,kumar oynamak içinKıbrıs'ta değildi" diyerek Avşar'a merhum annesiüzerinden taş attı.
'KONUŞACAKSON KİŞİSİN ' Şebnem Schaefer, Serengil için de şöyle dedi: "Yeşilçam yıldızının kızıolmaktan, 20 yıl önceki diziniz, köpekleriniz, intihargirişiminiz, hizmetçiskandalınız, GülbenErgen ve Ebru Gündeş'esataşmalarınızdanbaşka ne özelliğinizvar? Konuşacak son kişisizsiniz!" Şimdi gözler, eskimankenin bombaladığı bu3 ünlü isimde...
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