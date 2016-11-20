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Zara desteği

Zara desteği
Perküsyon sanatçısı Mehmet Akatay, 'By Mehmet Akatay Sazlı Sözlü Project' adlı yeni albümünü geçtiğimiz akşam şarkıcı Zara'nın da yer aldığı bir konserle tanıttı. Tarkan ve Ajda Pekkan gibi pek çok sanatçı da albüm ve konserlerinde yıllardır eşlik eden 'a video mesajlarıyla destek oldu.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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