Ünlülerin dizi keyfi

Önceki akşam Vodafone Red NetflixDizi Maratonu kapsamında düzenlenen geceye ünlü akını yaşandı. Akmerkez Pink Sineması'nda gerçekleştirilen 'TheCrown' dizisi özel gösteriminde HandeDoğandemir, MüjdeUzman ve Can Bonomo gibi isimler dizi keyfi yaptı.
Etkinlik kapsamında 190'ı aşkın ülkede 83 milyonun üzerinde üyesi bulunan Netflix'in tüm dünyada takip edilen Narcos, House of Cards ve Stranger Things dizilerinin gösterimleri de gerçekleştirildi.
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