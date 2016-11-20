Yol Durumu
  1. Sosyetik pazarcı
  2. Baba Uygur’u andı

Ünlülerin dizi keyfi

Ünlülerin dizi keyfi
Önceki akşam Vodafone Red Netflix Dizi Maratonu kapsamında düzenlenen geceye ünlü akını yaşandı. Akmerkez Pink Sineması'nda gerçekleştirilen 'The Crown' dizisi özel gösteriminde Hande Doğandemir, Müjde Uzman ve Can Bonomo gibi isimler dizi keyfi yaptı.

Etkinlik kapsamında 190'ı aşkın ülkede 83 milyonun üzerinde üyesi bulunan Netflix'in tüm dünyada takip edilen Narcos, House of Cards ve Stranger Things dizilerinin gösterimleri de gerçekleştirildi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar