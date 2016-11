Ünlülerin dizi keyfi

Önceki akşam Vodafone Red Netflix Dizi Maratonu kapsamında düzenlenen geceye ünlü akını yaşandı. Akmerkez Pink Sineması'nda gerçekleştirilen 'The Crown' dizisi özel gösteriminde Hande Doğandemir, Müjde Uzman ve Can Bonomo gibi isimler dizi keyfi yaptı.



Etkinlik kapsamında 190'ı aşkın ülkede 83 milyonun üzerinde üyesi bulunan Netflix'in tüm dünyada takip edilen Narcos, House of Cards ve Stranger Things dizilerinin gösterimleri de gerçekleştirildi.



Doğan SAVAŞ