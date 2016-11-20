Tatlı sürpriz

Yakışıklı oyuncu Berk Oktay'la eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan alkışlanacak davranış… 5 yıllık birlikteliklerini bu yaz nikah masasına taşıyan Oktay'la Şarapçıoğlu, Kocaeli'ndeki lösemi hastası Muhammed Akif Öztonga'nın yüzünü güldürdü.



OYUN DAVETİ YAPMIŞTI

Geçen hafta langırt oynarken çekilen bir videosunun altına "Berk ağabey seninle de oynayalım" notunu düşen minik Muhammed'in bu isteğini ünlü sanatçı kırmadı. Oktay, önceki gün eşiyle Muhammed'in ailesiyle yaşadığı evi ziyaret etti. Minik hayranının bir dediğini iki etmeyen ünlü oyuncu, Muhammed'le PlayStation oynadı. Oktay, Muhammed'in eğlenceli anlar yaşadığı kareleri ise "Bugün benim koçum Muhammed Akif Öztonga ve ailesi, bizi evlerinde misafir ettiler. O kadar güçlüsün ki koçum, bu hastalığı yenecek ve sapasağlam olacaksın biliyorum" mesajıyla yayınladı. Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu da duygularını "Bugün dünya tatlısı Muhammed Akif Öztonga miniğe sürpriz yaptık. Sen çok güçlüsün çocuk! Haydi göster ona gücünü. Çok güzel haberlerini bekliyoruz" mesajıyla paylaştı.