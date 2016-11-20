Tatlı sürpriz

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu, lösemi hastası Muhammed’e sürpriz yaparak evinde ziyaret etti. Minik hayranıyla oyunlar oynayan Oktay, onu neşelendirdi. Muhammed ise aldığı bu moralle hastalığa karşı daha da güçlendi
Yakışıklı oyuncu Berk Oktay'laeşi Merve Şarapçıoğlu'ndanalkışlanacak davranış… 5 yıllıkbirlikteliklerini bu yaz nikah masasınataşıyan Oktay'la Şarapçıoğlu,Kocaeli'ndeki lösemi hastasıMuhammed Akif Öztonga'nın yüzünügüldürdü.
OYUN DAVETİ YAPMIŞTI
Geçen hafta langırt oynarken çekilenbir videosunun altına "Berk ağabeyseninle de oynayalım" notunu düşenminik Muhammed'in bu isteğini ünlüsanatçı kırmadı. Oktay, önceki güneşiyle Muhammed'in ailesiyle yaşadığıevi ziyaret etti. Minik hayranının birdediğini iki etmeyen ünlü oyuncu,Muhammed'le PlayStation oynadı.Oktay, Muhammed'in eğlenceli anlaryaşadığı kareleri ise "Bugün benimkoçum Muhammed Akif Öztonga veailesi, bizi evlerinde misafir ettiler. Okadar güçlüsün ki koçum, bu hastalığıyenecek ve sapasağlam olacaksınbiliyorum" mesajıyla yayınladı. Oktay'ıneşi Merve Şarapçıoğlu da duygularını"Bugün dünya tatlısı MuhammedAkif Öztonga miniğe sürpriz yaptık.Sen çok güçlüsün çocuk! Haydi gösterona gücünü. Çok güzel haberlerinibekliyoruz" mesajıyla paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.