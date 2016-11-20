Sosyetik pazarcı

Oyuncu Engin AltanDüzyatan'la mutlu bir evliliği olanNeslişah Alkoçlar, sahibi olduğuRaya Organik markasının ürünleriniönceki gün Acarkent ColiseumOrganik Pazarı'nda satışaçıkardı. Daha önce de ürünlerinipazarda meraklılarıyla buluşturanAlkoçlar, tezgahın başındadurarak satış yaptı.
Sosyetik güzelin organik vesağlıklı yiyeceklerine semt pazarınıziyaret edenler büyük ilgi gösterdi.Alkoçlar; taze sebze ve meyveden evyapımı reçellere, organik soslardanbaharatlara kadar çok sayıda ürünününyer aldığı pazar tezgahınınfotoğraflarını da sosyal medyadapaylaşmayı ihmal etmedi.
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