Sosyetik pazarcı

Oyuncu Engin Altan Düzyatan'la mutlu bir evliliği olan Neslişah Alkoçlar, sahibi olduğu Raya Organik markasının ürünlerini önceki gün Acarkent Coliseum Organik Pazarı'nda satışa çıkardı. Daha önce de ürünlerini pazarda meraklılarıyla buluşturan Alkoçlar, tezgahın başında durarak satış yaptı.



Sosyetik güzelin organik ve sağlıklı yiyeceklerine semt pazarını ziyaret edenler büyük ilgi gösterdi. Alkoçlar; taze sebze ve meyveden ev yapımı reçellere, organik soslardan baharatlara kadar çok sayıda ürününün yer aldığı pazar tezgahının fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.