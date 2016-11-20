Yol Durumu
  1. Caner bebek istemiyor
  2. Ünlülerin dizi keyfi

Sosyetik pazarcı

Organik ürünler satan , önceki gün soluğu pazarda aldı. Sosyetik güzel, tezgahın başına geçerek ürünlerini sattı

Sosyetik pazarcı
Oyuncu Engin Altan Düzyatan'la mutlu bir evliliği olan Neslişah Alkoçlar, sahibi olduğu Raya Organik markasının ürünlerini önceki gün Acarkent Coliseum Organik Pazarı'nda satışa çıkardı. Daha önce de ürünlerini pazarda meraklılarıyla buluşturan Alkoçlar, tezgahın başında durarak satış yaptı.

Sosyetik güzelin organik ve sağlıklı yiyeceklerine semt pazarını ziyaret edenler büyük ilgi gösterdi. Alkoçlar; taze sebze ve meyveden ev yapımı reçellere, organik soslardan baharatlara kadar çok sayıda ürününün yer aldığı pazar tezgahının fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar