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Pizzacı güzel!

Pizzacı güzel!
Azeri manken Günay Musayeva, önceki gün Nutellalı pizza yapmak için Serkan Torun'un davetlisi olarak Pesto restoranda mutfağa girdi. Organizasyon boyunca keyifli anlar yaşayan güzel manken mutfakta tüm hünerlerini konuşturdu.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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