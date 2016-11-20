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Nankör tepkisi

Nankör tepkisi
Oyuncu Burcu Kara, önceki gün yaptığı paylaşımla hayvan severleri kızdırdı. Pencere kenarında oturan bir kedinin fotoğrafını "Nankörlük eden yalnızlığa mahkumdur" notuyla yayınlayan Kara'ya takipçileri "Bu kediye 'Nankör' diyene kadar önüne bir kap mama ve su verseydin daha iyi olurdu" dedi.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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