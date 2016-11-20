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coştu bi kere

Kendi coştu bi kere
Şarkıcı Kendi, önceki gece İbrahim Çakmak'ın işlettiği Asmalımescit'teki Çilek Pera'da hayranlarına muhteşem bir müzik ziyafeti verdi. Sevenlerine 2 saat boyunca eğlenceli anlar yaşatan şarkıcı, bir an bile yerinde durmadı. Albüm hazırlığında olan , "Yakında güzel sürprizlerim var" dedi.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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