Düğün Paris’te

Mutlu beraberlikleri 2 yıldır devam eden Miss Turkey 2012 birincisi Açalya Samyeli Danoğlu ile Demlik markasının sahibi nişanlısı Erman Ademoğlu, muratlarına eriyor. İkili, Paris'te peri masallarını andıran bir düğünle bir ömür mutluluğa 'Evet' demeye hazırlanıyor. Evliliğe ilk adımı geçtiğimiz yılın Ekim ayında atarak nişanlanan Danoğlu ve Ademoğlu, rüya düğünün hazırlıkları için de önceki gün Paris'e uçtu. 23 Aralık'ta Paris'teki Shangri - La Otel'de hayatlarını birleştirecek olan mutlu çift için buranın ayrı özelliği var… İlişkilerinin 1. yıldönümünde güzel model ve oyuncuya Paris'teki bu otelde evlilik teklif eden Bursalı işadamı, düğün için de yine aynı yeri tercih etti.



GELİNLİK HAZIR

80 kişilik davetli grubunun huzurunda kıyılacak nikah için tüm hazırlıkları büyük bir heyecan içinde gerçekleştiren ikili, önceki gün de düğün yemeklerinde ikram edilecek mönüyü tattı. Düğünle ilgili bütün detayları nişanlısıyla düşünen Danoğlu'nun gelinliği de şimdiden hazır… Düğünde uzun süredir takip ettiği ve çizgilerini çok beğendiği Raisa&Vanessa imzalı gelinlik tercih edecek olan güzel modelin yakın çevresine "Hayalimdekinden de güzel bir gelinlik oldu, giymek için sabırsızlanıyorum" dediği öğrenildi. Paris'teki düğüne katılamayan akrabaları için de 28 Aralık'ta Bursa'daki Sheraton Otel'de ikinci bir düğün yapacak olan ikili, 29 Aralık'ta ise balayı için ABD'ye uçacak.



ÖZGE GÜRCAN/ÖZEL