Düğün Paris’te

Mutlu beraberlikleri 2 yıldır devam eden MissTurkey 2012 birincisi Açalya Samyeli Danoğlu ile Demlik markasının sahibi nişanlısı ErmanAdemoğlu, muratlarına eriyor. İkili, Paris'te peri masallarını andıranbir düğünle bir ömür mutluluğa'Evet' demeye hazırlanıyor. Evliliğe ilk adımı geçtiğimiz yılın Ekim ayında atarak nişanlanan Danoğlu veAdemoğlu, rüya düğünün hazırlıkları için de önceki gün Paris'e uçtu. 23Aralık'ta Paris'teki Shangri - LaOtel'de hayatlarını birleştirecek olan mutlu çift için buranın ayrı özelliği var… İlişkilerinin 1. yıldönümünde güzel model ve oyuncuya Paris'tekibu otelde evlilik teklif edenBursalı işadamı, düğün için de yine aynı yeri tercih etti.
GELİNLİK HAZIR
80 kişilik davetli grubunun huzurunda kıyılacak nikah için tüm hazırlıkları büyük bir heyecan içinde gerçekleştiren ikili, önceki gün de düğün yemeklerinde ikram edilecek mönüyü tattı. Düğünleilgili bütün detayları nişanlısıyladüşünen Danoğlu'nun gelinliği de şimdiden hazır… Düğünde uzun süredir takip ettiği ve çizgilerini çok beğendiği Raisa&Vanessaimzalı gelinlik tercih edecek olan güzel modelin yakın çevresine "Hayalimdekinden degüzel bir gelinlikoldu, giymek içinsabırsızlanıyorum"dediği öğrenildi. Paris'teki düğüne katılamayan akrabaları için de 28 Aralık'ta Bursa'dakiSheraton Otel'de ikinci bir düğün yapacak olan ikili, 29 Aralık'ta ise balayı için ABD'ye uçacak.
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