Dayakçı Ece

Genç popçu Ece Seçkin, önceki gece Ortaköy Circus'da sahne aldı. Şarkılarıyla hayranlarını coşturan güzel popçu, yaptığı açıklamalarla da geceye damgasını vurdu. En sevmediği şeyin el şakası olduğunu söyleyen Seçkin, bunun yüzünden bir arkadaşını ayakkabı çekeceğiyle kovaladığını anlatınca tüm davetliler kahkahaya boğuldu.



Doğan SAVAŞ