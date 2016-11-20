Caner bebek istemiyor

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le ilişkisi evliliğe doğru giden Şükran Ovalı, aşkını gözlerden uzak yaşamak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz aylarda güzel oyuncunun Küçük Bebek'teki evine taşınan yıldız futbolcu, aşk yuvalarının gazeteciler tarafından bilinmesine daha fazla tahammül edemedi. Sevgilisinin bu isteğini kırmayan güzel oyuncu ise 2 yıldır oturduğu Bebek'ten taşınmaya karar verdi.



BALKONA BAYRAK ASMIŞTI

Ev arayışına giren Ovalı, sürecin hızlanması için de bunu yakın dostlarına ve emlakçısına bildirdi. Hem taraftarı olduğu hem de sevgilisi Erkin'in forma giydiği Beşiktaş'ın bayrağını daha önce evinin balkonuna asarak tüm dikkatleri üzerine çeken Ovalı'nın yeni adresi ise Arnavutköy olacak. Bölgede birkaç daireyi birlikte gezen ikilinin yakın çevresine yeni adreslerini sır gibi saklayacaklarını söylediği konuşulanlar arasında…



AYDIN HAMZA/ÖZEL