Caner bebek istemiyor

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'leilişkisi evliliğe doğru giden Şükran Ovalı,aşkını gözlerden uzak yaşamak için kollarısıvadı. Geçtiğimiz aylarda güzel oyuncunun KüçükBebek'teki evine taşınan yıldız futbolcu, aşkyuvalarının gazeteciler tarafından bilinmesine dahafazla tahammül edemedi. Sevgilisinin bu isteğinikırmayan güzel oyuncu ise 2 yıldır oturduğuBebek'ten taşınmaya karar verdi.
BALKONA BAYRAK ASMIŞTI Ev arayışına giren Ovalı, sürecin hızlanması için de bunu yakın dostlarına ve emlakçısına bildirdi. Hem taraftarı olduğu hem de sevgilisi Erkin'in forma giydiği Beşiktaş'ın bayrağını daha önce evinin balkonuna asarak tüm dikkatleri üzerine çeken Ovalı'nın yeni adresi ise Arnavutköyolacak. Bölgede birkaç daireyi birlikte gezen ikilinin yakın çevresine yeni adreslerini sır gibi saklayacaklarını söylediği konuşulanlar arasında…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.