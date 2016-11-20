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Baba Uygur’u andı

Baba Uygur’u andı
Tiyatronun usta isimlerinden merhum Nejat Uygur, ölümünün 3. yılında oğulları Behzat ve Süheyl Uygur tarafından Bilecik Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında sahnede anıldı. Törende duygusal anlar yaşandı.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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