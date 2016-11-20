Baba Uygur’u andı

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Tiyatronun usta isimlerinden merhum Nejat Uygur, ölümünün 3. yılında oğulları Behzat ve Süheyl Uygur tarafından Bilecik Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında sahnede anıldı. Törende duygusal anlar yaşandı.
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