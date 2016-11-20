Aşk ve Mavi zirvede

Cuma akşamları reyting listesinin zirvesine demir atan 'Aşk ve Mavi' yine şaşırtmadı. Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi, yine milyonları ekrana kilitledi. Gençliği cezaevinde geçmiş, sevmeyi öğrenmeye fırsatı olmamış Ali ile hiç kimseyi sevmeyenMavi'nin yürek burkan hikayesinin ele alındığı 'Aşk ve Mavi' ekranlardaki 3. haftasında da birincilik tahtına oturdu.
atv'nin büyük beğeni toplayan başarılı dizisi; Tüm Kişiler'de 8.61 izlenme oranı ve 19.74izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 6.26 izlenme oranı ve 14.46 izlenme payı alarak yayınlanan 100 program arasında birincioldu. Kadrosunda Kenan Bal, Işıl Yücesoy gibi duayen isimlerin yer aldığı dizinin çekimleri en özel ve romantik beldelerden biri olanKapadokya'da devam ediyor.
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