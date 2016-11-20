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zirvede

Yıllar sonra ekrana dönen Emrah ile Burcu Kıratlı’nın başrolünü paylaştığı ‘’ reytingin zirvesine yerleşti. atv’nin sevilen dizisi 100 program arasında en çok izlenen yapım oldu.

Aşk ve Mavi zirvede
Cuma akşamları reyting listesinin zirvesine demir atan 'Aşk ve Mavi' yine şaşırtmadı. Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi, yine milyonları ekrana kilitledi. Gençliği cezaevinde geçmiş, sevmeyi öğrenmeye fırsatı olmamış Ali ile hiç kimseyi sevmeyen Mavi'nin yürek burkan hikayesinin ele alındığı 'Aşk ve Mavi' ekranlardaki 3. haftasında da birincilik tahtına oturdu.

atv'nin büyük beğeni toplayan başarılı dizisi; Tüm Kişiler'de 8.61 izlenme oranı ve 19.74 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 6.26 izlenme oranı ve 14.46 izlenme payı alarak yayınlanan 100 program arasında birinci oldu. Kadrosunda Kenan Bal, Işıl Yücesoy gibi duayen isimlerin yer aldığı dizinin çekimleri en özel ve romantik beldelerden biri olan Kapadokya'da devam ediyor.

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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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