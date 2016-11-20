Arabesk gecesi

Aradığı mutluluğu Faslı model ve oyuncu İmane Elbani'de bulan Murat Yıldırım, Türkiye'ye gelen nişanlısına İstanbul'u gezdiriyor. Yakışıklı oyuncu önceki akşam Elbani ile Ataköy Nosta Costa'da eğlendi. Çıkışta evlilikle ilgili soruları yanıtlayan Yıldırım, biri memleketi Adana'da diğeri de Fas'ta olmak üzere 2 düğün yapacaklarını söyledi.



Doğan SAVAŞ