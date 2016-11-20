Anlamlı proje

Yapımcı İhsan Taş, anlamlı bir sinema projesiyle lösemili çocuklara umut ışığı olacak. Daha önce Wilma Elles'le de ortak bir projeye imza atan Taş, lösemili bir çocuğun hayat hikâyesinin işleneceği 'Dedemin Gözyaşları' adlı filminin gelirini Lösemili çocukların tedavisi için bağışlayacak.