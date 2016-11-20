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’ye belediye nikahı

Adele’ye belediye nikahı
Dünyaca ünlü şarkıcı , 5 yıllık sevgilisi ve oğlunun babası Simon Konecki ile sonunda evlenme kararı aldı. Los Angeles'ta evlenmeyi düşünen çift sade bir nikah planladı. Gösterişi sevmeyen Adele, belediyeye ait bir evlendirme dairesinde dünyaevine girecek. Daha sonra ülkesi İngiltere'ye dönerek ailesiyle ufak bir kutlama yapacak. Şarkıcının bir arkadaşı "Eli sıkı değil. Sadece fazla gösterişli ve resmi olmasını istemiyor" dedi.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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