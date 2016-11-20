Adele’ye belediye nikahı

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, 5 yıllık sevgilisi ve oğlunun babası Simon Konecki ile sonunda evlenme kararı aldı. LosAngeles'ta evlenmeyidüşünen çift sadebir nikah planladı.Gösterişi sevmeyenAdele, belediyeye ait bir evlendirmedairesinde dünyaevine girecek. Daha sonra ülkesi İngiltere'ye dönerek ailesiyle ufak bir kutlama yapacak. Şarkıcının bir arkadaşı "Eli sıkı değil. Sadece fazla gösterişli ve resmi olmasını istemiyor" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.