Yardım gecesi

Tüm dünyada 5 milyon kişinin izlediği görsel şölen Fuerza Bruta; ÇABA Genç, Vakkorama ve Power Group iş birliğiyle; önceki akşam Volkswagen Arena'da sergilendi.

Tüm geliri ÇABA eğitim faaliyetlerine aktarılan geceyi, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri izledi. Gecenin ev sahiplerinden Cem Hakko'yu sevgilisi Ronit Gülcan, bir an olsun yalnız bırakmadı.