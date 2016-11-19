Toy’da buluştular

Tiyatro, oyunculuk ve yazarlık gibi eğitimlerin verilip birçok oyunun da sergileneceği TOY İstanbul, önceki akşam kapılarını açtı. Nükhet Duru'nun da bir konser verdiği geceye aralarında Harun Tekin ve Melisa Sözen çiftinin de olduğu birçok ünlü isim katıldı. Ünlü çift, objektiflere de böyle poz verdi.