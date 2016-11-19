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Okan’a sert çıktı

Okan’a sert çıktı
'Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu , önceki akşam eşi Neslişah Alkoçlar'la yemek yedi. Başarılı oyuncu, Altın Kelebek'teki saygısızlık için "Okan Bayülgen'den beklenilen sözlerdi. Onun tarzında bir cevaptı" diye sert çıktı.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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