Nispet gecesi

Ebru Şallı'nın Arda Turan'la sosyal medyadaki samimi yazışmaları gündemini korurken CemYılmaz, karşı atağa geçti. Yaz sonundan beri Şallı ile gizli kapaklı bir aşk yaşadığı iddia edilen Yılmaz, önceki gece yakın dostu Ozan Güven'in DJ'lik yaptığı 'By Bahçe' isimli mekana gitti. Ünlü komedyene eğlence gecesinde tüm yazı da birlikte tatil yaparak geçirdiği eski eşi Ahu Yağtu eşlik etti.
ESKİ EŞİYLE SAMİMİ EĞLENCE Cem Yılmaz, mekanda bir ara sahneye çıkarak 'Senden Daha Güzel' ve 'Çalkala Hadi Adamım' şarkılarını söyledi. Gece boyu eski eşiyle samimi görüntüler sergileyen Yılmaz, çıkışta basın ordusunun yoğun ilgisiyle karşılaştı. Mekandan aynı araçla ayrılan eski eşler soluğu komedyenin Levent'teki evinde aldı. Eve girerken flaşların patlaması ile morali bozulan Cem Yılmaz, eski eşine "Hızlıol canım" diyerek uyarıda bulundu.
ARDA'DAN MARKAJ
Çapkın futbolcu, kendisinden 10 yaş büyük Ebru Şallı'ya sosyal medyada flört mesajları yollamış ve güzel sunucu da bu mesajlara kayıtsız kalmamıştı...
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