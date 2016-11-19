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Nefise’nin kopyası

Nefise’nin kopyası
Güzel sunucu , önceki gün bir toplantı için geldiği Nişantaşı'na kızı Maya'yı da getirdi. Atiye Sokak Hardal Kafe'de toplantı yapan Karatay, şıklığıyla da dikkat çekti. Annesi toplantı yaparken bakıcısının yanında olan sevimli Maya, sıkılınca Nefise Karatay'ın kucağına geçti. Maya'nın annesine benzerliği de gözden kaçmadı.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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