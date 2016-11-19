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Hande’ye ’lü gönderme

Hande’ye MFÖ’lü gönderme
Son albümü 'Bayıla Bayıla' ile yine büyük beğeni kazanan , önceki akşam Hande Yener'in "Pop müziğinde üç büyük var; Tarkan, Gülşen ve ben" sözleri hakkında konuştu.

Polemikten yıllardır uzak duran Yalın, "Ben Hande'ye katılmıyorum, bence Türkiye'nin en iyi üçlüsü Mazhar, Fuat ve Özkan'dır" diyerek Yener'i ti'ye aldı.

Doğan SAVAŞ
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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