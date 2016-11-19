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Gelin oldu

Gelin oldu
Özlem Yıldız, önceki gün modacı Barış Avcı'nın Nişantaşı'ndaki davetinde modellik yaptı. Davette iş gereği gelinlik giyen Yıldız, "Gerçek hayatta da bir gün yeniden gelinlik giyeceğim" dedi ve ekledi: "Oğlum Demir kardeş istiyor, buna kayıtsız kalamam o ne isterse onu yaparım, o benim canım."

Aydın HAMZA
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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