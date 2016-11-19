Gelin oldu

Özlem Yıldız, önceki gün modacı Barış Avcı'nın Nişantaşı'ndaki davetinde modellik yaptı. Davette iş gereği gelinlik giyen Yıldız, "Gerçek hayatta da bir gün yeniden gelinlik giyeceğim" dedi ve ekledi: "Oğlum Demir kardeş istiyor, buna kayıtsız kalamam o ne isterse onu yaparım, o benim canım."



Aydın HAMZA