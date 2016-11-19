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Duygulandıran jest

, dün Faslı nişanlısı İmane Elbani’ye Kur’an-ı Kerim hediye gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sundu. Yıldırım’ın Faslı güzel için ‘eşim’ ifadesi kullanması da dikkat çekti

Duygulandıran jest
Geçtiğimiz günlerde oyuncu Murat Yıldırım'ın Faslı nişanlısı İmane Elbani'yi babasından isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan gözde çifte bir anlamlı jest daha... Sadece Türkiye değil Arap dünyasında da büyük bir hayran kitlesi olan , dün instagram hesabında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği Kur'an-ı Kerim hediyesi için teşekkürlerini sunan bir paylaşımda bulundu.

Ailesi ve nişanlısıyla anlamlı hediyeyle poz veren Yıldırım, fotoğrafın altına da şöyle yazdı: "Cumhurbaşkanım, bana manevi babalık yaptınız sonra da en güzel hediye olan bu Kur'an-ı Kerim'i eşim için gönderdiniz... Size şükranlarımı sunuyorum." Murat Yıldırım'ın İmane Elbani için de 'eşim' ifadesi kullanması gözlerden kaçmadı.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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