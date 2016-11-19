Duygulandıran jest

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Murat Yıldırım'ın Faslı nişanlısı İmane Elbani'yibabasından isteyen CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan'dan gözde çifte biranlamlı jest daha... Sadece Türkiye değilArap dünyasında da büyük bir hayrankitlesi olan Murat Yıldırım, dün instagramhesabında Cumhurbaşkanı TayyipErdoğan'ın gönderdiği Kur'an-ı Kerimhediyesi için teşekkürlerini sunan birpaylaşımda bulundu.
Ailesi ve nişanlısıyla anlamlı hediyeylepoz veren Yıldırım, fotoğrafın altına da şöyleyazdı: "Cumhurbaşkanım, bana manevibabalık yaptınız sonra da en güzelhediye olan bu Kur'an-ı Kerim'i eşimiçin gönderdiniz... Size şükranlarımısunuyorum." Murat Yıldırım'ın İmaneElbani için de 'eşim' ifadesi kullanmasıgözlerden kaçmadı.
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