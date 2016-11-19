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Deniz köpürdü

‘İkinci Şans’ filminde rol verdiği 19 yaşındaki Afra Saraçoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilen , ‘Bu dedikoduyu yayanlar şuursuzdur’ dedi!

Deniz köpürdü
Kendisinden 23 yaş küçük Buse Narcı'dan ayrılan Özcan Deniz, yeni filmi 'İkinci Şans'ın vizyona girdiği dönemde adının Afra Saraçoğlu ile anılmasıyla çılgına döndü. 19 yaşındaki Afra'nın kardeşi olduğunu söyleyen Deniz, şöyle isyan etti:

"Pedofilinin tartışıldığı bir dönemde yaptığınız bu şuursuzluk affedilir bir davranış değildir. Afra Saraçoğlu sözleşmeli oyuncumdur ve kardeşim gibi davrandığım biridir."
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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