Deniz köpürdü

Kendisinden 23 yaş küçük Buse Narcı'dan ayrılan Özcan Deniz, yeni filmi 'İkinci Şans'ın vizyona girdiği dönemde adının Afra Saraçoğlu ile anılmasıyla çılgına döndü. 19 yaşındaki Afra'nın kardeşi olduğunu söyleyen Deniz, şöyle isyan etti:



"Pedofilinin tartışıldığı bir dönemde yaptığınız bu şuursuzluk affedilir bir davranış değildir. Afra Saraçoğlu sözleşmeli oyuncumdur ve kardeşim gibi davrandığım biridir."