'Can'dan sitem

Skandallarla dolu Altın Kelebek Ödül Töreni'nde sözde şovmen Okan Bayülgen'inçirkin esprisine maruz kalan Sibel Can, dün Alem FM'de Adem Metan Show'a konuk oldu. Can, fazla kilolarıyla ilgili canlı yayında sözde espri yapan Bayülgen için şöyle dedi:
"Okan Bayülgen'in kadın bedeniüzerinden yaptığı şaka yakışık almadı,özür için kendisi beni aramadı. Aramasınada gerek yok, zaten kadınlarımız gerekencevabı verdi." Sibel Can, 'Diriliş Ertuğrul' ekibine yapılan saygısızlığı da kınadı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.