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'Can'dan sitem

Candan sitem
Skandallarla dolu Altın Kelebek Ödül Töreni'nde sözde şovmen Okan Bayülgen'in çirkin esprisine maruz kalan Sibel Can, dün Alem FM'de Adem Metan Show'a konuk oldu. Can, fazla kilolarıyla ilgili canlı yayında sözde espri yapan Bayülgen için şöyle dedi:

"Okan Bayülgen'in kadın bedeni üzerinden yaptığı şaka yakışık almadı, özür için kendisi beni aramadı. Aramasına da gerek yok, zaten kadınlarımız gereken cevabı verdi." , 'Diriliş Ertuğrul' ekibine yapılan saygısızlığı da kınadı
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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