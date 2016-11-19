Yol Durumu
  1. Yardım gecesi
  2. Ayrılık ateşini Mustafa yaktı

Baba suçlama

Baba suçlama
Günay Musayeva ve eski eşi Tolga Karel arasındaki sular durulmak bilmiyor... Şimdilerde yeni eşiyle ABD'de yaşayan Karel'i oğulları Cihangir'e maddi yardım yapmamakla suçlayan güzel model, önceki akşam yine sert konuştu.

Tolga Karel'in anne ve babasının da torunlarıyla ilgilenmediğini söyleyen , ekledi: "Instagram'dan görmenin kendilerine yettiklerini söylediler. Onlar Instagram'dan görmeye devam etsin!"
Etiketler: ,
  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar