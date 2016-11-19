Ayrılık ateşini Mustafa yaktı

Magazin dünyasını şoke eden ayrılıklara bir yenisi eklendi. 2014'te Şirince'de evlenen Gülben Ergen ile boşanma kararı aldı. Fikri ayrılıklar yüzünden bir süre önce evlerini ayıran ünlü çift, sorunlarını aşamaz hale geldi. Boşanma iddialarının gündeme gelmesinin ardından ilk açıklama Ergen'den geldi. Ergen, eski eşi Mustafa Erdoğan'dan olan çocuklarını alarak sömestr tatilinde ABD'ye gideceğini söyledi ve ekledi: "Amerika dönüşünde kesin kararımı vereceğim." Güzel sanatçı, ayrılıkla ilgili kesin konuşmazken haber spikeri Erhan Çelik, boşanmanın kesinleştiğini duyurdu. Çelik, yazılı açıklamasında "Kendisine büyük sevgi, saygı ve sadakatla bağlı olduğum sayın Gülben Ergen hanımefendi ile güzel başlayan evliliğimizi son dönemde bir hayli yıprattık ve tükettik. Kendimizi daha fazla birlikte yaşamaya zorlamanın doğru olmayacağından boşanma davası açtım" dedi.



'YOLUMA TEK BAŞIMA DEVAM ...'

Erhan Çelik'in açıklamasından 1 saat sonra da Gülben Ergen, evlilik yüzüğünü çıkarıp "Yoluma tek başıma devam etmeye karar verdim" dedi. Dedikodulara göre birkaç aydır araları bozuk olan ünlü çift arasındaki bardağı taşıran son damla Mustafa Erdoğan oldu. Gülben Ergen'in Erdoğan'la görüşmesine karşı çıkan Çelik, bu nedenle eşiyle kavgaya tutuştu. İddialara göre ünlü spiker, Ergen'in Mahsun Kırmızıgül'ün son filmi 'Vezir Parmağı'nda oynamasını istemedi ancak eşinden ret yanıtı alınca da ikili arasındaki gerginlik tırmandı.



ALYANSI ÇIKARDI

Çelik'in "Boşanma davası açtım" açıklamasından hemen sonra Ergen, alyanssız fotoğrafını paylaşıp şöyle dedi: "Yoluma tek başıma devam etmeye karar verdiğim doğrudur... Kararım en hayırlısıdır... Bundan sonra yolum hep aydınlık ve ışıklıdır. Olan her ne ise benim ve oğullarım için en hayırlı olandır."





