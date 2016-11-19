Sadece iş değil özel hayatlarında da sürekli beraber olan Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'un keyfine diyecek yok... Önceki akşam bir davete katılan ikiliden Yenenler'in yanında yaklaşık 3 aydır aşk yaşadığı Dila Tarkan vardı.



Oğuzhan Koç'a ise oyuncu sevgilisi Yağmur Tanrısevsin eşlik etti. İki komedyen, fotoğrafları çekilirken de "Aile saadeti yazarsınız" diye espri yaptı.



Doğan SAVAŞ