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Aile saadeti

Aile saadeti
Sadece iş değil özel hayatlarında da sürekli beraber olan Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'un keyfine diyecek yok... Önceki akşam bir davete katılan ikiliden Yenenler'in yanında yaklaşık 3 aydır aşk yaşadığı Dila Tarkan vardı.

Oğuzhan Koç'a ise oyuncu sevgilisi Yağmur Tanrısevsin eşlik etti. İki komedyen, fotoğrafları çekilirken de "Aile saadeti yazarsınız" diye espri yaptı.

Doğan SAVAŞ
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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