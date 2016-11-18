Valla boşanmadık

Ünlü popçu Serdar Ortaç, İrlandalı eşi Chloe Loughnan ile boşanacağı yönünde çıkan haberlere son noktayı koydu. 46yaşındaki popçunun çocuk isteğine kariyerini gerekçe göstererek karşı çıkan 24 yaşındaki eşi Chloe, Amerika'da bir ajansla anlaşma yapmıştı. Ortaç, kariyerini ABD'de sürdürmek istediği öne sürülen model eşinin evliliği yerine işini tercih ettiği hakkındaki iddiaları şu sözlerle yalanladı: 'eşim istanbul 'u seviy or' "Sağlığım ve evliliğim şükür çokiyi. Eşimle ayrılmıyoruz, kimsekimseyi terk etmedi. Ayrıca Chloe, İstanbul aşığı ve ona evlenmeden önce nerede yaşamak istediğini sordum. O da bana 'İstanbul' cevabınıverdi."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.