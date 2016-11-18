Valla boşanmadık

Ünlü popçu Serdar Ortaç, İrlandalı eşi Chloe Loughnan ile boşanacağı yönünde çıkan haberlere son noktayı koydu. 46 yaşındaki popçunun çocuk isteğine kariyerini gerekçe göstererek karşı çıkan 24 yaşındaki eşi Chloe, Amerika'da bir ajansla anlaşma yapmıştı. Ortaç, kariyerini ABD'de sürdürmek istediği öne sürülen model eşinin evliliği yerine işini tercih ettiği hakkındaki iddiaları şu sözlerle yalanladı: 'eşim istanbul 'u seviy or' "Sağlığım ve evliliğim şükür çok iyi. Eşimle ayrılmıyoruz, kimse kimseyi terk etmedi. Ayrıca Chloe, İstanbul aşığı ve ona evlenmeden önce nerede yaşamak istediğini sordum. O da bana 'İstanbul' cevabını verdi."