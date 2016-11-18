Uzaydan alışverişe

Geçtiğimiz günlerde Arda Turan'la bir mekanda samimi bir şekilde eğlendiği haberleriyle gündem olan Didem Soydan, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Soydan, Turan'ın Ebru Şallı'yla ortaya çıkan yazışmaları sorulduğunda da adeta tıp oynadı. Parlak taytıyla dikkat çeken manken için "Uzay Yolu'ndan alışverişe" esprileri yapıldı.