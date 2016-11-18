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Özcan kavgası

Özcan kavgası
Ünlü sanatçı Özcan Deniz'le aşkı geçtiğimiz aylarda biten Buse Narcı, Deniz'in Afra Saraçoğlu'yla aşk yaşadığı iddialarının ardından öfke saçtı. Kendisinden 21 yaş büyük eski aşkının 19 yaşındaki Saraçoğlu'yla aşk yaşamasını, "Ahlak duygumuz ihtiraslarımızı kontrol eder. Aile terbiyesi almamış ismini koyamadığım kız müsveddesi" mesajıyla diline doladı
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