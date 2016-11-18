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Milano bilmecesi

hakkında yeni iddia... Cem Yılmaz’la birlikteyken kendisinden 10 yaş küçük ’la sosyal medyada samimi bir sohbete dalan Şallı, bu arada İtalya’ya gitti. Güzel sunucu, iddiaya göre Milano’da gizemli bir erkekle 3 gün Armani Hotel’de tatil yaptı!

Milano bilmecesi
Barcelonalı yıldız futbolcu Arda Turan'la samimi yazışmaları sosyal medya hesaplarının hacklenmesiyle gün yüzüne çıkan Ebru Şallı hakkında dün de farklı bir iddia ortaya atıldı. Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı dönemde çapkın futbolcuyla samimi bir şekilde sosyal medyada sohbet ettiği ortaya çıkan Şallı'nın, 4-5 ve 6 Kasım'da ise gizemli bir erkekle Milano'ya gittiği iddia edildi. Renkli Sayfalar'ın iddiasına göre güzel sunucu, burada Türk tatilciler tarafından görüldü. , Milano'daki geceliği 3 bin 250 euro (yaklaşık 11 bin lira) olan Armani Otel'de konakladı ve tatilinde güzel sunucuya gizemli bir erkek de eşlik etti.



Cem Yılmaz, kendi sosyal medya uzmanlarını devreye sokarak Ebru Şallı'nın instagram hesabını geri almasını sağladı.

ARDA'DAN EBRU'YA İLTİFAT YAĞMURU
Bu iddia karşısında gözler Arda Turan'la Cem Yılmaz'a çevrilse de Ebru Şallı'nın yanındaki erkeğin bu iki isimden biri olmadığı anlaşıldı. Çünkü o tarihlerde ünlü komedyen, Türkiye'de Arda ise İspanya'daydı. Bu arada Ebru Şallı'nın sosyal medya hesaplarını hack'leyen Ay-Yıldız Tim, Arda'nın bu kez de güzel sunucuya yazdığı "Sabah güzelsin, akşam güzelsin, çocuklara yemek yaparken güzelsin... Maşallah hayrolsun" şeklindeki yeni mesajlarını da yayınladı. Hacker grubu, "Diğer mesajları da yayınlarsak magazin dünyası alt üst olur" diyerek de başta Ebru Şallı olmak üzere diğer tüm ünlü isimlere üstükapalı uyarı yaptı.




Ebru Şallı, "Arda ile arkadaşız. Ortak bir proje için görüştük. Kimse bundan farklı bir anlam çıkarmasın" derken yıldız futbolcu, sessizliğe büründü.
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