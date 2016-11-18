Milano bilmecesi

Ebru Şallı hakkında yeni iddia... Cem Yılmaz’la birlikteyken kendisinden 10 yaş küçük Arda Turan’la sosyal medyada samimi bir sohbete dalan Şallı, bu arada İtalya’ya gitti. Güzel sunucu, iddiaya göre Milano’da gizemli bir erkekle 3 gün Armani Hotel’de tatil yaptı!
Barcelonalı yıldız futbolcu Arda Turan'lasamimi yazışmaları sosyal medya hesaplarınınhacklenmesiyle gün yüzüne çıkan Ebru Şallıhakkında dün de farklı bir iddia ortaya atıldı. CemYılmaz'la aşk yaşadığı dönemde çapkın futbolcuylasamimi bir şekilde sosyal medyada sohbet ettiği ortayaçıkan Şallı'nın, 4-5 ve 6 Kasım'da ise gizemli birerkekle Milano'ya gittiği iddia edildi. Renkli Sayfalar'ıniddiasına göre güzel sunucu, burada Türk tatilcilertarafından görüldü. Ebru Şallı, Milano'daki geceliği3 bin 250 euro (yaklaşık 11 bin lira) olan ArmaniOtel'de konakladı ve tatilinde güzel sunucuya gizemlibir erkek de eşlik etti.
Cem Yılmaz,kendi sosyalmedyauzmanlarınıdevreyesokarakEbru Şallı'nıninstagramhesabınıgeri almasınısağladı.
ARDA'DAN EBRU'YA İLTİFAT YAĞMURU
Bu iddia karşısında gözler Arda Turan'la CemYılmaz'a çevrilse de Ebru Şallı'nın yanındaki erkeğinbu iki isimden biri olmadığı anlaşıldı. Çünkü otarihlerde ünlü komedyen, Türkiye'de Arda iseİspanya'daydı. Bu arada Ebru Şallı'nın sosyalmedya hesaplarını hack'leyen Ay-Yıldız Tim,Arda'nın bu kez de güzel sunucuya yazdığı"Sabah güzelsin, akşam güzelsin,çocuklara yemek yaparken güzelsin...Maşallah hayrolsun" şeklindeki yenimesajlarını da yayınladı. Hacker grubu,"Diğer mesajları da yayınlarsakmagazin dünyası alt üst olur" diyerek debaşta Ebru Şallı olmak üzere diğer tüm ünlüisimlere üstükapalı uyarı yaptı.
Ebru Şallı, "Arda ile arkadaşız.Ortak bir proje için görüştük.Kimse bundan farklı bir anlamçıkarmasın" derken yıldızfutbolcu, sessizliğe büründü.
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