Maviş kor kuttu

Yeşilçam'ın güzel gözleriyle dikkat çeken usta oyuncusu Fatma Girik, kalça eklemindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. Girik, "Geçen perşembe hastaneye geldim. Aniden çıkmış bir şeydiyorum ben ama doktorumdeğil diyor. Birden ayağım ağrımaya başladı. Eksik olmasın doktorum beni tamir etti" dedi. Fatma Girik'in durumunu öğrenen sanatçı dostu HülyaKoçyiğit de hastaneyekoşarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Girik'in, birkaç gün daha hastanede kaldıktan sonra taburcu edileceği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.