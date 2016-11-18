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Maviş kor kuttu

Maviş kor kuttu
Yeşilçam'ın güzel gözleriyle dikkat çeken usta oyuncusu , kalça eklemindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. Girik, "Geçen perşembe hastaneye geldim. Aniden çıkmış bir şey diyorum ben ama doktorum değil diyor. Birden ayağım ağrımaya başladı. Eksik olmasın doktorum beni tamir etti" dedi. Fatma Girik'in durumunu öğrenen sanatçı dostu Hülya Koçyiğit de hastaneye koşarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Girik'in, birkaç gün daha hastanede kaldıktan sonra taburcu edileceği öğrenildi.
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