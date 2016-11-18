Görümcecan!

Gupse Özay'ın sinemaseverler tarafından merakla beklenen filmi 'Görümce' vizyon için gün sayıyor! Filmde eli maşalı bir görümce olan Özay; saçı, makyajı, aksesuvarları ve kıyafetleriyle tam bir ikoncan olarak 2 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.