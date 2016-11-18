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Görümcecan!

Görümcecan!
Gupse Özay'ın sinemaseverler tarafından merakla beklenen filmi 'Görümce' vizyon için gün sayıyor! Filmde eli maşalı bir görümce olan Özay; saçı, makyajı, aksesuvarları ve kıyafetleriyle tam bir ikoncan olarak 2 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.
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