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Gecelerde mini şov

Gecelerde mini şov
Önceki akşam Asmalımescit'teki Soho House'da düzenlenen parti ünlü isimleri bir araya getirdi. Partiye katılan isimlerden Saadet Işıl Aksoy'la manken Özge Ulusoy, süper mini etekleriyle iddialıydı. Türkiye'deki kariyerine ABD'de devam edecek olan Aksoy ile güzel manken, minileriyle soğuklara adeta meydan okudu.

Doğan SAVAŞ
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