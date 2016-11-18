Yol Durumu
  1. Uzaydan alışverişe
  2. Mültecilere ‘umut’ oldu

Evlilik yok aşk var

Evlilik yok aşk var
Oyuncu aşıklar Berrak Tüzünataç'la Birkan Sokullu, önceki akşam Asmalımescit'teki bir partiye katıldı. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ikili, gecenin ilerleyen saatlerine dek mekanda eğlendi. Ünlü çift, muhabirlerin evlilik sorularını ise "Her şey çok güzel gidiyor, biz böyle mutluyuz" diyerek geçiştirdi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar