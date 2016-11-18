Evlilik yok aşk var

Oyuncu aşıklar Berrak Tüzünataç'la Birkan Sokullu, önceki akşam Asmalımescit'teki bir partiye katıldı. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ikili, gecenin ilerleyen saatlerine dek mekanda eğlendi. Ünlü çift, muhabirlerin evlilik sorularını ise "Her şey çok güzel gidiyor, biz böyle mutluyuz" diyerek geçiştirdi.



Doğan SAVAŞ