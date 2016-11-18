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Emina’nın şifa sırrı

Emina’nın şifa sırrı
Popçu Mustafa Sandal'ın eşi Emina Sandal, önceki akşam dostlarıyla eğlendi. Elindeki Shaman Durek'in 'Türkiye Topraklarında Bir Şaman; Uyanış' adlı kitabıyla dikkat çeken Sandal, bireysel şifa egzersizlerine merak sardığını dile getirdi.
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