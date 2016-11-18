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El ele yürüyüş

El ele yürüyüş
Güzel oyuncu Burcu Kara, önceki akşam eşi Fırat Doğu Parlak'la Beşiktaş Çarşı'da el ele yürürken objektiflere yansıdı. Yemek sonrası alışveriş turuna çıkan ikili, gazetecileri görünce şaşkınlık yaşadı...
Gazetecilere gülümseyerek poz veren Kara, "Burası çok kalabalık, bizi nereden gördünüz de çektiniz? Sizi yürekten tebrik ediyorum" dedi. Çift, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

Doğan SAVAŞ
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