Efsaneler geri dönüyor

Dizi denilince ilk akla gelen kanal olan atv, efsaneyapımları sevenleriylebuluşturmaya hazırlanıyor… Türk televizyonlarının lideri atv, kurulduğu 1993 yılından bu yana Türkiye'de ilkleri başlatan, kitleleri ardından sürükleyen nice programlara ve efsaneleşmiş dizilere imza attı.
MAÇLAR DA OLACAK
'Dizi atv de izlenir!' sloganıyla TV tarihinin fenomen dizilerine ev sahipliği yapan atv, yeni kanalıa2 ile özlenen yapımlarını yeniden izleyicilerin evlerine getirecek. Geçmişten geleceğe bir köprü olarak içinizi ısıtacak ve yüzünüzde bir tebessüm bırakacak olan a2'de yayınladığı dönemde milyonları kendine hayran bırakan Ezel,Elveda Rumeli, Hatırla Sevgili,Bir İstanbul Masalı, AvrupaYakası, Çocuklar Duymasın,Asmalı Konak, Selena ve Adanalı gibi diziler ekrana gelecek. Efsane dizilerin yanı sıra futbol maçlarının da yer alacağı Türkiye'nin yeni kanalı a2'de Ziraat Türkiye Kupası grupmaçları da yayınlanacak...
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