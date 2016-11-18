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Efsaneler geri dönüyor

’de ekrana gelip fenomen olan yerli dizilerin hayranlarına müjde... Ezel’den Asmalı Konak’a, Avrupa Yakası’ndan Elveda Rumeli’ye kadar birçok efsane dizi, kanalında yayınlanacak.

Efsaneler geri dönüyor
Dizi denilince ilk akla gelen kanal olan atv, efsane yapımları sevenleriyle buluşturmaya hazırlanıyor… Türk televizyonlarının lideri , kurulduğu 1993 yılından bu yana Türkiye'de ilkleri başlatan, kitleleri ardından sürükleyen nice programlara ve efsaneleşmiş dizilere imza attı.

MAÇLAR DA OLACAK
'Dizi atv de izlenir!' sloganıyla TV tarihinin fenomen dizilerine ev sahipliği yapan atv, yeni kanalı a2 ile özlenen yapımlarını yeniden izleyicilerin evlerine getirecek. Geçmişten geleceğe bir köprü olarak içinizi ısıtacak ve yüzünüzde bir tebessüm bırakacak olan 'de yayınladığı dönemde milyonları kendine hayran bırakan Ezel, Elveda Rumeli, Hatırla Sevgili, Bir İstanbul Masalı, Avrupa Yakası, Çocuklar Duymasın, Asmalı Konak, Selena ve Adanalı gibi diziler ekrana gelecek. Efsane dizilerin yanı sıra futbol maçlarının da yer alacağı Türkiye'nin yeni kanalı a2'de Ziraat Türkiye Kupası grup maçları da yayınlanacak...
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