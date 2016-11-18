Yol Durumu
  1. Asya geliyor
  2. Özcan kavgası

Caner’e aşk desteği

Caner’e aşk desteği
Geçen ay Antalyaspor maçında aşil tendonu koparak sakatlanan Caner Erkin, İstanbul gecelerinde boy göstermeye başladı. Erkin, önceki akşam aşkı Şükran Ovalı'yla Huqqa'daydı.
Sevgilisiyle el ele yürüyen ünlü futbolcu "Her şey yolunda, daha iyi olacağım" dedi. Aşkının sağlığına kavuşması için ona gözü gibi bakan güzel oyuncu ise sessiz kaldı.

Doğan SAVAŞ
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar