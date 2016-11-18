Caner’e aşk desteği

Geçen ay Antalyaspor maçında aşil tendonu koparak sakatlanan Caner Erkin, İstanbul gecelerinde boy göstermeye başladı. Erkin, önceki akşam aşkı Şükran Ovalı'yla Huqqa'daydı.

Sevgilisiyle el ele yürüyen ünlü futbolcu "Her şey yolunda, daha iyi olacağım" dedi. Aşkının sağlığına kavuşması için ona gözü gibi bakan güzel oyuncu ise sessiz kaldı.



Doğan SAVAŞ